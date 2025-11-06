Heidelberg – Bergheim: Sperrung in Thibautstraße ab Montag, 10. November, wegen Kanalarbeiten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Thibautstraße im Stadtteil Bergheim wird ab Montag, 10. November 2025, im Bereich der Hausnummer 1 für Auto- und Radfahrende voll gesperrt. Grund dafür sind Kanalarbeiten im Zuge einer Gebäudesanierung in dem Bereich. Die Arbeiten dauern bis Montag, 1. Dezember 2025. In dieser Zeit wird der Verkehr folgendermaßen geführt:

• Der Verkehr in Richtung Westen wird über die Bergheimer Straße und die Mittermaierstraße auf die B 37 umgeleitet.

• In Richtung Osten kann die Baustelle über die Bergheimer Straße, den Verkehrsknotenpunkt Bismarckplatz und die B 37 umfahren werden.

• Für Fußgängerinnen und Fußgänger bestehen keine Einschränkungen

Weitere städtische Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 19:07