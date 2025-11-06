Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Martinsumzug in Kirchheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen des diesjährigen Martinsumzugs in Kirchheim kommt es am Sonntag, 9. November 2025, im Zeitraum von etwa 17 Uhr bis etwa 18:30 Uhr, zu abweichendem Betrieb auf der rnv-Buslinie 33.

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Kirchheim Rathaus und Pleikartsförster Straße

Entfall der Haltestellen Alfred-Jost-Straße und Mathilde-Vogt-Haus

abweichende Bedienung der Haltestelle Kirchheim Rathaus als Ersatzhaltestelle auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 13:33