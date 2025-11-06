Frankenthal – Neue Öffnungszeiten im Kundenzentrum der Stadtwerke

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Kundenzentrum der Stadtwerke Frankenthal in der Wormser Straße 111 ist die zentrale Anlaufstelle für persönliche Anliegen rund um unsere Dienstleistungen. Um schriftliche Anfragen schnell und sorgfältig zu bearbeiten, passen die Stadtwerke Frankenthal nun ihre Öffnungszeiten im Kundenzentrum an.

Was ändert sich?

Ab Dienstag, 11. November 2025, bleibt das Kundenzentrum dienstagsnachmittags ab 12 Uhr geschlossen. Der Geldautomat und der Empfang der Stadtwerke Frankenthal bleiben weiterhin auch dienstagsnachmittags geöffnet.

Online-Termin vereinbaren

Damit der persönliche Termin vor Ort besser planbar ist, gibt es das Online-Terminbuchungs-Tool.

Unsere neuen Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

Zusätzlich geöffnet: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 13:00 – 16:00 Uhr

Selbstverständlich sind wir weiterhin digital, telefonisch und persönlich für Sie da.

Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025, 17:51