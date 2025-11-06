Frankenthal – Bundesweiter Vorlesetag – Vorleseaktion für Familien zum Entdecken neuer Bücher, dazu passenden Spielideen und einer tierischen Zuhörerin



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags lädt die Stadtbücherei Frankenthal

Familien mit Kindern im Vorlesealter zu einem abwechslungsreichen Programm ein.

Am Freitag, 21. November von 15 bis 18 Uhr steht in der Stadtbücherei alles im

Zeichen des Vorlesens. Unter dem Motto „Vorlesen spricht deine Sprache“ sind

Kinder eingeladen selbst laut vorzulesen – gerne auch in der eigenen Muttersprache.

Zeitgleich können alle Besucherinnen und Besucher unabhängig von den

Vorleseterminen drei thematisch passende Mitmach- & Spielestationen selbstständig

erkunden.

Vorlesen fördert die Sprachentwicklung, eröffnet Bildungs- und Zukunftschancen und

bereitet sowohl Vorlesenden als auch Zuhörenden große Freude.

Der Nachmittag beginnt um 15 Uhr mit einer Bilderbuchgeschichte von Polylino auf

dem Smartboard. Die Lese-App bietet bekannte Bilderbücher zum Vorlesen sowie

zusätzliche Audio-Versionen in über 50 Sprachen. Um 17.30 Uhr wird eine weitere

mehrsprachige Polylino-Geschichte präsentiert.

Um 15.30 Uhr liest Stadträtin Tanja Mester für junge Buchbegeisterte ab 3 Jahren

aus einem ihrer Lieblingskinderbücher über einen berühmten Piratenkapitän. Eine

Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.

Von 16 bis 17 Uhr besucht Schulhund Bella aus der Friedrich-Ebert-Grundschule

zusammen mit ihrer Halterin Nina Raab die Lesewerkstatt der Stadtbücherei. Als

geduldige Zuhörerin freut sich die Hündin immer sehr auf Kinder, die ihr aus

spannenden, lustigen oder abenteuerlichen Büchern vorlesen dürfen. Anmeldung ab

sofort möglich.

Um 16.30 Uhr liest die Frankenthaler Autorin Veronika Schreiner für Kinder ab 5

Jahren aus ihrem Buch „Leo und die Macht der Entscheidungen“, in dem es um

Gefühle, Freundschaft und innere Stärke geht. Eine Anmeldung ist hierfür nicht

notwendig.

Die Teilnahme an allen Lesungen ist kostenfrei.

Im Rahmen des Vorlesetags können alle Teilnehmenden – solange der Vorrat reicht

– ein Leseexemplar der Geschichte „Mission Roboter“ aus dem letztjährigen Welttag

des Buches als Geschenk erhalten.

Mehr zum Projekt

Der bundesweite Vorlesetag, der bereits seit 2004 in ganz Deutschland mit

vielfältigen Angeboten an diesem Tag ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens

setzt,

ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn

Stiftung. Der Aktionstag wird von zahlreichen weiteren Partnern unterstützt, alle

Informationen dazu finden Interessierte unter www.vorlesetag.de

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-

rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten

der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man

auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

