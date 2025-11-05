Südliche Weinstraße – Kita „Am Wingertsberg“ in Herxheim – Baugenehmigung übergeben

Südliche Weinstraße / Herxheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die kommunale Kindertagesstätte „Am Wingertsberg“ in Herxheim wird um zwei Gruppenräume einschließlich der notwendigen Neben- und Sanitärräume erweitert werden. Landrat Dietmar Seefeldt

hat nun den „roten Punkt“ an Herxheims Ortsbürgermeister Sven Koch übergeben. Bei diesem Ortstermin überreichte Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern die Baugenehmigung an Christian Sommer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herxheim.

Als nächstes wird nun die Verbandsgemeindeverwaltung die entsprechenden Bauleistungen durch Ausschreibungsverfahren vergeben. Vorgesehen ist, dass die Arbeiten im Frühjahr 2026 beginnen. Geplant ist dabei zum Beispiel auch, dass sich die Fassade des Anbaus am Bestand orientiert, sodass nach dem Bau nicht unmittelbar zu erkennen sein wird, welcher Teil neu und welcher schon länger besteht. Der Kreis wird mehr als eine halbe Millionen Euro zum Bauprojekt beitragen.

Hintergrund

Für die Kinder aus Herxheim, Herxheim-Hayna und Herxheimweyher stehen aktuell sieben Kindertagesstätten mit insgesamt 576 Plätzen zur Verfügung. Von diesen Plätzen erfüllen 27 nicht den Rechtsanspruch auf durchgehende Betreuung mit Mittagessen und ausreichende Möglichkeiten für den Mittagsschlaf. Die Anzahl der Kinder wird dort perspektivisch steigen, da in den Ortsgemeinden Herxheim und Herxheimweyher zwei Baugebiete mit insgesamt 130 Wohneinheiten geplant sind. Damit

der Rechtsanspruch für die bisherigen und künftigen Plätze erfüllt werden kann, erweitert die Ortsgemeinde ihre Kita.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung liegen bei knapp 1,73 Millionen Euro, die komplett zuwendungsfähig sind. Die voraussichtliche Landesförderung aus dem Programm „Kita-Platzausbau“ beträgt 425.000 Euro. Der Kreistag SÜW hatte beschlossen, dass der Landkreis eine anteilige Zuwendung in Höhe von 40 Prozent der nicht anderweitig durch Zuschüsse gedeckten, förderfähigen Kosten übernimmt, also rund 524.000 Euro. Die restlichen Kosten in Höhe von rund 785.000 Euro trägt die Ortsgemeinde Herxheim.

Um die benötigten zusätzlichen Kita-Plätze rasch bereitstellen zu können, hatte die Gemeinde einen vorgezogenen Maßnahmenbeginn beantragt. Diesen hat das Kreisjugendamt bereits gewährt.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt, Sven Koch, Herxheims Ortsbürgermeister, Julia Schäffner von der Kita, Christian Sommer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herxheim und Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern. Foto: Ortsgemeinde

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 10:29