Speyer – Filmabend mit dem Jugendstadtrat



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Jugendstadtrat Speyer lädt gemeinsam mit der Filmklappe Speyer am Freitag, 21. November 2025, zu einem Filmabend in den Alten Stadtsaal (Kleine Pfaffengasse 8) ein. Gezeigt wird der Film „Sonne und Beton“. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, Filmbeginn ist um 20 Uhr.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Jugendliche und wird von den Mitgliedern des Jugendstadtrats mit Unterstützung der Filmklappe organisiert und durchgeführt. Der Film ist ab 14 Jahren empfohlen (FSK 12).

Kartenreservierungen sind im Vorfeld per E-Mail an jugendstadtrat@stadt-speyer.de oder filmklappe-speyer@web.de sowie über den Instagram-Kanal des Jugendstadtrats möglich. Eine Abendkasse ist ebenfalls vorgesehen.

Der Film „Sonne und Beton“ erzählt vom Alltag der vier Freunde Lukas, Gino, Sanchez und Julius, die im sozialen Brennpunkt Berlin-Gropiusstadt aufwachsen und täglich mit den Herausforderungen ihres Umfelds konfrontiert sind. Nachdem Lukas unfreiwillig in einen Konflikt mit einem Gangmitglied gerät, verprügelt und zur Zahlung von 500 Euro gezwungen wird, fasst er einen riskanten Plan, der jedoch nur schiefgehen kann.

Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Debütroman des Comedians Felix Lobrecht.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 19:52