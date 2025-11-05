Sinsheim – Baumpflanzungen im Stadtgebiet: Jährlich rund 50 Pflanzungen – auch außerhalb von Social Media „Challenges“

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die „Baumpflanzchallenge“ ist auf Social Media derzeit allgegenwärtig. Zahlreiche Kommunen und Bürgermeister auch aus dem Rhein-Neckar-Kreis nominieren sich gegenseitig, einen Baum auf ihrer Gemarkung zu pflanzen. Auch die Stadt Sinsheim hat sich Anfang November an der Kampagne beteiligt. Zu sehen ist das Video auf Instagram (instagram.com/stadt.sinsheim) und Facebook (facebook.com/Stadtverwaltung.Sinsheim) oder – ganz ohne eigenen Social Media Zugang – auf der Stage der Stadt Sinsheim (stage.bio/sinsheim). Im Schäfersbruchgraben wurde im Rahmen der „Challenge“ ein Apfelbaum der Sorte Kraichgauperle gepflanzt – passend zum Zentrum des Kraichgaus.Auch außerhalb von Social Media-Wettbewerben pflanzt die Stadt Sinsheim jedes Jahr rund 50 Bäume in vorhandenen Baumquartieren in Friedhöfen, Parks, ausreichend großen Spielplätzen, auf Schulgeländen oder als sogenanntes Straßenbegleitgrün.Die städtische Grünflächenabteilung wählt für die Pflanzungen zukunftsträchtige Exemplare wie Purpur-Erle, Zürgelbaum, Lederhülsenbaum, Amberbaum, Eisenholzbaum, Hopfen-Buche, Zelkove aber auch Linde, Feld-Ahorn und Säulen-Hainbuche bei schmalen Straßen aus. Diese Bäume sind tolerant gegen Hitze, Trockenheit und Salzgehalt im Boden und entwickeln die passende Wuchsform.Einige der Bäume werden aus dem Forschungsprojekt „Stadtgrün 2021“ nachgepflanzt, einem Klimawandel-Projekt der LWG, Bayrische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, die zukunftsträchtige Baumarten aus dem süd- und osteuropäischen, nordamerikanischen und asiatischen Raum erproben und sichten und sich mit der Problematik der gängigen Stadtbaumarten, die immer stärker unter den Folgen des Klimawandels und unter neu eingewanderten Schädlingen und Erkrankungen leiden, beschäftigen. Teilweise werden auch Bäume gepflanzt, die der Stadt gespendet werden.

„Wir haben uns sehr über die Nominierung zur Baumpflanzchallenge gefreut“, betont Oberbürgermeister Marco Siesing. „Die Bedeutung von Baumpflanzungen in unserer Stadt ist nicht nur eine Frage der Schönheit – sie sind ein Geschenk für kommende Generationen. Bäume verbessern die Luftqualität, bieten Schatten in heißen Sommermonaten und helfen, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Sie sind ein natürlicher Filter für Schadstoffe und eine Lebensquelle für Tiere. Aber noch mehr: Sie sind ein Symbol für das Miteinander, für unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und für das nachhaltige Wachstum unserer Stadt.“

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 19:59