Pfungstadt – Eine schwerverletzte Person und 100.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall auf der A67

Pfungstadt / A67 / (ots) Gemarkung Pfungstadt: Eine schwerverletzte und eine leichtverletzte Person und etwa 100.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwoch früh (05.11.). Ein 40- jähriger LKW-Fahrer aus Polen befuhr gegen 02:47 Uhr die Autobahn 67 zwischen der Auffahrt Pfungstadt und der Abfahrt Gernsheim.

Ein 57 -jähriger bulgarischer LKW Fahrer befuhr ebenfalls die Strecke. Nach bisherigem Kenntnisstand musste der bulgarische LKW verkehrsbedingt an einem Stauende bis zum Stillstand abbremsen. Der folgende LKW aus Polen bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden LKW auf. Die LKW-Front wurde durch die Wucht des Aufpralls so stark deformiert, dass der Fahrer eingeklemmt wurde und kurze Zeit später das Führerhaus dazu in Brand geraten ist. Durch die eingetroffene Streife und Verkehrsteilnehmern vor Ort wurde vergebens versucht die eingeklemmte Person aus dem deformierten Führerhaus zu befreien.

Der Fahrer konnte nach den Löscharbeiten durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer konnte eigenständig das Führerhaus verlassen. Beide Fahrzeuginsassen sind durch den Rettungsdienst/Notarzt in die umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die A67 war noch bis in den frühen Morgenstunden voll gesperrt.

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 09:09