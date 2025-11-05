Mutterstadt – Verkaufsoffener Sonntag am 9. November – Einkaufserlebnis bei HENRY’s ein Erlebnis für alle Sinne

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn Mode, Luxus und Lebensfreude aufeinandertreffen, dann ist wieder Zeit für das exklusive Einkaufserlebnis bei HENRY’s Auktionshaus im Gewerbegebiet Fohlenweide in Mutterstadt. Am verkaufsoffenen Sonntag, den 9. November, öffnen sich die Türen von 13 bis 18 Uhr für ein Shopping-Event, das keine Wünsche offenlässt.

Im großzügigen FASHION-SALE erwartet die Besucherinnen und Besucher ein stilvolles Sortiment an Designer- und Markenmode aus Lager- und Boutiqueauflösungen – edle Herrenanzüge, elegante Herbst- und Winterjacken, luxuriöse Markenschuhe und trendige Accessoires. Auch exklusive Taschen, hochwertige Koffer und Designersonnenbrillen laden zum Stöbern, Probieren und Verlieben ein.

Neben der Modewelt bietet HENRY’s auch ein Paradies für Schmuckliebhaber: Eine riesige Auswahl an feinem Schmuck und hochwertigen Markenuhren für Damen und Herren lässt die Herzen höher schlagen.

Wer selbst Wertgegenstände besitzt, kann diese beim kostenlosen Schätztag begutachten lassen. Die erfahrenen Expertinnen und Experten von HENRY’s bewerten Schmuck, Uhren, Kunst, Antiquitäten, Orientteppiche und andere Kostbarkeiten – kompetent, seriös und unverbindlich.

Ein ganz besonderes Highlight ist zudem die Schmuckverkaufsausstellung vom 7. bis 9. November. Im Auftrag renommierter Hersteller präsentiert HENRY’s exquisite Schmuck-Occasionen – mit Preisvorteilen von bis zu 50 Prozent.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Freitag: 9 – 18 Uhr

Samstag: 9 – 17 Uhr

Sonntag: 13 – 18 Uhr

Ein Besuch bei HENRY’s ist mehr als nur Einkaufen – es ist ein Erlebnis für alle Sinne.

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 18:12