Mannheim – Wenn Kinder selbst entdecken, wie vielfältig und spannend Handwerksberufe sein können – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald macht auf Kita-Wettbewerb des Handwerks aufmerksam

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schritt für Schritt erleben, wie man etwas Eigenes mit den Händen schafft: Das ist Handwerk. Im Kita-Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ können schon die Kleinsten erleben, wie beispielsweise ein Alltag einer Schreinerei, Backen in einer Backstube oder auch Arbeiten im Heizungs- und Metallbau aussehen. Kita-Gruppen im Alter von 3 bis 6 Jahren haben die aufregende Gelegenheit, einen Handwerksbetrieb in der Nachbarschaft für einen Tag zu besuchen. Die Kinder sind dazu eingeladen, das Erlebte anschließend auf einem Riesenposter auszugestalten. Für die Teilnahme am Wettbewerb kann das fertige Poster bis zum 30.03.2026 eingereicht werden. Die Handwerkskammer Mannheim macht Kitas der Region Rhein-Neckar-Odenwald auf die Gelegenheit aufmerksam, bei diesem spannenden Wettbewerb mitzumachen – die Kita, die Landessiegerin wird, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.

Auch Handwerksbetriebe profitieren von dem spannenden Projekt: Das eigene Unternehmen kann so in der Nachbarschaft an Bekanntschaft gewinnen und einen nachhaltigen Beitrag für die Nachwuchsförderung in Handwerksberufen leisten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Betrieb und Kita eine feste Kooperation miteinander eingehen und jedes Jahr aufs Neue den eigenen Handwerksberuf einer anderen Kita-Gruppe näherbringen.

Auf der Website www.amh-online.de/bestellung-wettbewerbspaket/ können Betriebe und Kitas ein Willkommenspaket zur Teilnahme bestellen. Unter www.kita-wettbewerb.de finden sich außerdem weitere Informationen zum Wettbewerb.

Ansprechpartner bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 19:55