Mannheim – Vogelgrippe – Vogelpark macht Winterschlaf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vogelgrippe in Mannheim – Die Vogelgrippe grassiert wieder in Deutschland. Mehrere Bundesländer ergreifen Maßnahmen und verordnen eine Stallpflicht für Nutzgeflügel. In Mannheim ist aktuell noch kein Fall bekannt, trotzdem ergreift der Vogelpark Mannheim am Karlstern erste Vorsichtsmaßnahmen.

Zum Schutz vor der Epidemie wird der Park für Besucher geschlossen. Der Zugang und die Besichtigung der Vögel ist dadurch nicht mehr möglich. Die Toilettenanlage am Eingang des Parks bleibt hingegen tagsüber wie gewohnt zugänglich. Die Maßnahme soll verhindern, dass die Viren über die Kleidung und Schuhe der Besucher in den Park eingebracht werden. Auch gegen

Wildvögel werden die Volieren so gut wie möglich abgeschirmt.

„Wir machen quasi Winterschlaf“, so der Schriftführer und Vorstand Paul Schüpferling. „Die Krankheitswellen der letzten Jahre sind zum Glück alle an uns vorbeigezogen. Darauf hoffen wir auch dieses Mal.“ Wann die Epidemie vorüber ist und der Vogelpark wieder öffnen kann, ist jetzt noch nicht abzusehen. Neuigkeiten erscheinen dann auf der Website und den Social-Media-Kanälen.

Quelle: Schriftführer Vogelpark Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 19:13