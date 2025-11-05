Mannheim – Ukulele schnell gelernt – Workshop mit Daniel Sich

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Die Ukulele ist ein kleines, handliches Instrument und schon mit wenigen Tönen können viele Songs begleitet werden. Daniel Sich, Musik- und Sozialpädagoge, Musiker und Bandcoach, erklärt am Samstag, 8. November 2025, 10:30 bis 13:30 Uhr im Dalbergsaal im Dalberghaus, N 3, 4 das Instrument und seine Spielweise.

Er zeigt Grundlagen, Akkorde und Spieltechniken mit denen auch Anfänger*innen schnell erste Lieder begleiten und spielen können. Für Interessierte ab 12 Jahren. Der Workshop kostet 40 Euro, ermäßigt: 35 Euro.

Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, eine Anmeldung erforderlich.Informationen und Anmeldung in der Musikbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim: Tel. 0621 293-8900 oder stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de

