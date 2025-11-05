Mannheim – Livemusik in der Musikbibliothek: Klangbilder für die Seele – mit Rainer Kröhn

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rainer Kröhns Gitarrenmusik setzt einen ruhigen Gegenpol zur Hektik des Alltags. Zum Wochenausklang präsentiert er seine „Wohlfühlmusik“am Freitag, 7. November 2025, ab 17:30 Uhr in der Musikbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4.

Rainer Kröhn ist Komponist und Gitarrist der „Windflüchter“, die 2019 vom Deutschen Rock & Pop-Preis zur besten Instrumentalband gekürt wurden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Informationen: Tel 0621 293 8900 oder per E-Mail: stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de

Eine Veranstaltung der Musikbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim und des Förderkreises Stadtbibliothek Mannheim e.V.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 12:47