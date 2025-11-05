Ludwigshafen – Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. unterstützt Forderungen von VdK und AWO nach mehr persönlicher Beratung in Banken

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. schließt sich den Forderungen des Sozialverbands VdK und der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ausdrücklich an, ältere Menschen im Bankwesen nicht durch den zunehmenden Abbau persönlicher Dienstleistungen auszuschließen.

„Die fortschreitende Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass Seniorinnen und Senioren den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen verlieren“, betont die Vorsitzende des Seniorenrats, Birgitta Scheib.

Frau Scheib weiter: „Immer häufiger erreichen auch den Seniorenrat Rückmeldungen älterer Bürgerinnen und Bürger, die sich durch die Schließung von Bankfilialen, den Abbau von Personal und die Verlagerung von Dienstleistungen auf Automaten oder Online-Angebote überfordert fühlen.“

Der Seniorenrat hält die Sorgen für berechtigt. Wer keinen sicheren Umgang mit digitalen Medien hat oder körperlich eingeschränkt ist, stößt beim Versuch, alltägliche Bankgeschäfte zu erledigen, oft auf unüberwindbare Hürden. Damit wird einer ganzen und großen Bevölkerungsgruppe die gesellschaftliche Teilhabe erschwert.

Der Seniorenrat Ludwigshafen fordert die Banken und die politischen Entscheidungsträger auf, den persönlichen Service in den Filialen zu erhalten. Digitalisierung kann ein Fortschritt sein – aber nur, wenn sie niemanden ausschließt.

Darüber hinaus weist der Seniorenrat darauf hin, dass er bereits an verschiedenen Stellen gefordert hat, bei der notwendigen und vorgesehenen Digitalisierung die Belange und Bedürfnisse älterer Menschen stärker und vor allem frühzeitig zu berücksichtigen. Nur so kann sichergestellt werden, dass technische Entwicklungen gesellschaftlich tragfähig und für alle zugänglich bleiben.

Der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. steht als Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und Institutionen uneingeschränkt zur Verfügung, um praxisnahe Lösungen und Unterstützungsangebote für Seniorinnen und Senioren mitzugestalten.

