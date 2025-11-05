Ludwigshafen – NACHTRAG – Halloween im Grünen Hof: EDEKA Scholz und Turmrestaurant unterstützen Nachbarschaftsaktion

Ludwigshafen – Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein besonderes Halloween-Highlight in der Gartenstadt – Das Halloween-Fest im Grünen Hof in Ludwigshafen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der stimmungs- und liebevollsten Veranstaltungen in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar entwickelt. Mit aufwendig geschmückten Häusern, leuchtenden Kürbissen, gruseligen Gestalten und einer einzigartigen Atmosphäre zog das Fest auch in diesem Jahr wieder hunderte Familien, Kinder und viele verkleidete Erwachsene an – ein echtes Highlight in der Metropolregion.

Bereits im Vorfeld hatte MRN-News über das Ereignis berichtet. Der Beitrag erzielte auf den Social-Media-Kanälen über 50.000 Aufrufe, woraufhin sich zahlreiche Leserinnen und Leser mit unterschiedlichen Hinweisen an die MRN-News-Redaktion wandten.

Rückmeldungen aus der Region: Begeisterung und Belastung zugleich

Viele wiesen darauf hin, dass es auch an anderen Orten – etwa in der Damaschkestraße – wunderschön gestaltete Halloween-Aktionen gibt. Gleichzeitig meldeten sich Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Grünen Hof, die erklärten, dass die Süßigkeiten, die an Halloween verteilt werden, vollständig aus eigener Tasche bezahlt werden.

„Durch die enorme Resonanz infolge der Berichterstattung werden in diesem Jahr „die Grenzen der Belastbarkeit“ erreicht“, so die Organisatoren im Grünen Hof. Die hunderte Besucherinnen und Besucher, die während des Abends durch die Anlage schlenderten, stellten die privaten Organisatoren vor große Herausforderungen – insbesondere bei der Bereitstellung ausreichender Süßigkeiten.

MRN-News, EDEKA Scholz und Turmrestaurant Ebertpark halfen spontan

Angesichts dieser berechtigten Hinweise – gerade, weil es um Kinder und ein friedliches Miteinander geht – reagierte die Marketingabteilung von MRN-News kurzfristig und schnell. Gemeinsam mit den beiden regionalen Werbepartnern EDEKA Scholz und dem Turmrestaurant im Ebertpark wurde innerhalb von nur drei Stunden eine spontane Unterstützungsaktion gestartet:

Für insgesamt 600 Euro wurden zusätzliche Süßigkeiten besorgt, um die engagierten Anwohnerinnen und Anwohner im Grünen Hof zu entlasten. Für Andreas Scholz (EDEKA Scholz) und Frank Ratzlaff, Ludwigshafener Unternehmer (MD-Medikus und Turmrestaurant Ebertpark) war die Unterstützung eine Herzensangelegenheit – ein Beitrag, der Kindern eine Freude bereitete und das Engagement der Nachbarschaft würdigte.

Wenn Nachbarn, Medien und Unternehmen zusammenhalten

Der Einsatz hat sich gelohnt – das zeigte sich an den vielen zufriedenen Gesichtern der Kinder und Organisatoren nach dem Fest.

„Wenn es die Richtigen organisieren, kann auch Ludwigshafen was!“

Auch die Anstrengungen in der Damaschkestraße wurden gewürdigt: Annette Yildirim, Juniorchefin und Abteilungsleiterin Social-Media bei MRN-News, war kurzfristig ebenfalls in der Niederfeldsiedlung unterwegs und sammelte beeindruckendes Bildmaterial für das aktuelle Halloween-Reel 2025 – zu sehen auf dem Instagram-, Facebook– und YouTube-Kanal von MRN-News.

Ein schönes Beispiel dafür, wie Unternehmen, Medien und Bürger gemeinsam Verantwortung übernehmen – und aus einem Engpass eine positive Gemeinschaftsaktion entsteht.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 11:31