Ludwigshafen – Kunstangebot für Kleinkinder im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Wilhelm-Hack-Museum lädt Kinder zwischen vier und sechs Jahren wieder zum Kunstangebot „Klecksstrolche“ ein. Die jüngsten Besucher*innen haben dabei die Möglichkeit, tanzende Linien, kunterbunte Farbwelten und fesselnde Kunstgeschichten zu erleben und im Museumsatelier zu Pinsel und Farbe zu greifen. Die Termine für das nächste Kursangebot sind am 12., 19. und 26. November, sowie 3. und 10. Dezember. Die Termine finden jeweils mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr statt. Ein Kurs kostet 50 Euro, inklusive Eintritt und Material; Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 12:55