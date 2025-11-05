Ludwigshafen – HWG LU: Vorträge und Podiumsdiskussion zum Thema „Demokratie“ am 11.11.25

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, dem 11.11.2025, steht die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) ganz im Zeichen der Demokratie:

Um 16.00 Uhr startet in der Aula der Hochschule (A-Geb., EG) der Studium-Generale-Vortrag mit dem Titel „Belastungsprobe für die Demokratie – Kampf gegen Desinformation und Narrative“, mit Tim B. Peters, Referent Medien und Demokratie der Konrad Adenauer Stiftung. Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen – in Präsenz oder via Zoom. Anmeldung per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de erforderlich.

Um 18.00 Uhr laden dann Hochschulrat und Hochschulleitung zu einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion ins Auditorium (Neubau/C-Geb., EG) der Hochschule ein: Zum Thema „Das hat was mit Dir zu tun. Demokratie als Lebensgefühl“ gehen Dr. Fedor Rose, Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, und Politik-Influencerin Nina Poppel (nini_erklaert_politik) ins Gespräch mit Studierenden der HWG LU. Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich insbesondere an Studierenden und Schüler*innen der Oberstufe, aber auch die interessierte Öffentlichkeit. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten. Nähere Information und Anmeldung hier

