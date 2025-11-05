Ludwigshafen – Einbruch in Kellerabteil – Polizei bittet um Hinweise

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In einem Mehrfamilienhaus in der Hartmannstraße wurde am Dienstagabend, 4. November 2025, gegen 20 Uhr ein Kellerabteil aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person eine Arbeitsmaschine aus dem verschlossenen Kellerbereich.

Ein Zeuge beobachtete kurz darauf, wie ein Mann das Gebäude verließ und mit dem Werkzeug in der Hand davonlief. Der Mann soll etwa 24 Jahre alt, von kleiner Statur und mit einer schwarzen Jacke mit roten Streifen bekleidet gewesen sein.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur beschriebenen Person geben können, sich unter Tel. 0621 963-2425-0 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 18:24