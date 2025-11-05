  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Zeitraum vom 03.11.2025, 22:00 Uhr, bis zum 04.11.2025, 07:00 Uhr, wurden aus einem in der Luitpoldstraße (zwischen Saarbrücker Straße und Kopernikusstraße) geparkten grauen Ford Mondeo mehrere Gegenstände entwendet. Darunter befanden sich etwa 850 Euro Bargeld, eine Sonnenbrille sowie der Geldbeutel des Geschädigten

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel. 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

Autoeinbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie auf andere zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach dem Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist insbesondere in der dunklen Jahreszeit und in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrer Nähe. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück – selbst Kleinstgegenstände können für Täter ein Anreiz sein.

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Sinsheim – Baumpflanzungen im Stadtgebiet: Jährlich rund 50 Pflanzungen – auch außerhalb von Social Media „Challenges“

    • Sinsheim – Baumpflanzungen im Stadtgebiet: Jährlich rund 50 Pflanzungen – auch außerhalb von Social Media „Challenges“
      Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die „Baumpflanzchallenge“ ist auf Social Media derzeit allgegenwärtig. Zahlreiche Kommunen und Bürgermeister auch aus dem Rhein-Neckar-Kreis nominieren sich gegenseitig, einen Baum auf ihrer Gemarkung zu pflanzen. Auch die Stadt Sinsheim hat sich Anfang November an der Kampagne beteiligt. Zu sehen ist das Video auf Instagram (instagram.com/stadt.sinsheim) und Facebook (facebook.com/Stadtverwaltung.Sinsheim) oder ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Wenn Kinder selbst entdecken, wie vielfältig und spannend Handwerksberufe sein können – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald macht auf Kita-Wettbewerb des Handwerks aufmerksam

    • Mannheim – Wenn Kinder selbst entdecken, wie vielfältig und spannend Handwerksberufe sein können – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald macht auf Kita-Wettbewerb des Handwerks aufmerksam
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schritt für Schritt erleben, wie man etwas Eigenes mit den Händen schafft: Das ist Handwerk. Im Kita-Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ können schon die Kleinsten erleben, wie beispielsweise ein Alltag einer Schreinerei, Backen in einer Backstube oder auch Arbeiten im Heizungs- und Metallbau aussehen. Kita-Gruppen im Alter von 3 bis ... Mehr lesen»

      • Speyer – Filmabend mit dem Jugendstadtrat

    • Speyer – Filmabend mit dem Jugendstadtrat
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Jugendstadtrat Speyer lädt gemeinsam mit der Filmklappe Speyer am Freitag, 21. November 2025, zu einem Filmabend in den Alten Stadtsaal (Kleine Pfaffengasse 8) ein. Gezeigt wird der Film „Sonne und Beton“. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, Filmbeginn ist um 20 Uhr. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Veranstaltung richtet sich ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Schülerkonzert der Musikschule

    • Heppenheim – Schülerkonzert der Musikschule
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 16. November 2025, lädt die Musikschule Heppenheim zu einem Schülerkonzert in den Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, ein. Beginn ist um 11:00 Uhr, Einlass ab 10:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Schülerinnen und Schüler präsentieren ihr neu erprobtes Repertoire. Das Programm verbindet klassische Werke, darunter Kompositionen von ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Abweichender Betrieb der rnv Bahnlinien 10 und X wegen Gleiserneuerung an der Bgm.-Kutterer-Straße

    • Ludwigshafen – Abweichender Betrieb der rnv Bahnlinien 10 und X wegen Gleiserneuerung an der Bgm.-Kutterer-Straße
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert die Gleisanlage zwischen der Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße und der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Heinigstraße. Parallel erfolgen Bauarbeiten an der Hochstraße Süd, weshalb der Streckenabschnitt im Zeitraum von Montag, 10. November, bis einschließlich Samstag, 20. Dezember 2025, für den Bahnverkehr gesperrt wird. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 10 und X. ... Mehr lesen»

      • Mannheim – B44: Zweimal Totalschaden und eine leicht verletzte Person

    • Mannheim – B44: Zweimal Totalschaden und eine leicht verletzte Person
      Mannheim / B44 / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 04.11.2025 kam es gegen 19:50 Uhr an der Kreuzung der Frankenthaler Straße (B 44) mit der Karl-Imhoff-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 23-jähriger Mazda-Fahrer fuhr von der Karl-Imhoff-Straße kommend nach links auf die Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim auf. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein 83-jähriger Ford-Fahrer war ... Mehr lesen»

      • Mainz – Funktioniert die Generaldirektion wirklich, wie sie soll? Verdacht auf Wissenschaftsbetrug: FREIE WÄHLER mahnen Beschleunigung der Untersuchungen im Bereich der Direktion Landesarchäologie an

    • Mainz – Funktioniert die Generaldirektion wirklich, wie sie soll? Verdacht auf Wissenschaftsbetrug: FREIE WÄHLER mahnen Beschleunigung der Untersuchungen im Bereich der Direktion Landesarchäologie an
      Mainz . Das Disziplinarverfahren gegen den früheren Landesarchäologen wird aufrechterhalten. Daran wird auch das jüngste Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz nichts ändern. Das wurde in der Sitzung des Ausschusses für Inneres, Sport und Landesplanung am Donnerstag deutlich. Aus Sicht der FREIEN WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz fielen die Aussagen von Innenminister Michale Ebling eher dürftig aus. „Ich ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Vogelgrippe – Vogelpark macht Winterschlaf

    • Mannheim – Vogelgrippe – Vogelpark macht Winterschlaf
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vogelgrippe in Mannheim – Die Vogelgrippe grassiert wieder in Deutschland. Mehrere Bundesländer ergreifen Maßnahmen und verordnen eine Stallpflicht für Nutzgeflügel. In Mannheim ist aktuell noch kein Fall bekannt, trotzdem ergreift der Vogelpark Mannheim am Karlstern erste Vorsichtsmaßnahmen. Zum Schutz vor der Epidemie wird der Park für Besucher geschlossen. Der Zugang und ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stolpersteinputzen am 9. November

    • Heidelberg – Stolpersteinputzen am 9. November
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie jedes Jahr laden die Initiative Stolpersteine Heidelberg und die SPD Heidelberg auch dieses Jahr wieder zum gemeinsamen Stolpersteinputzen in Heidelberg ein. Die Aktion findet dieses Jahr am 09.11.2025 statt. Die Teilnahme ist an verschiedenen Orten in Heidelberg möglich: – Altstadt Ost: Uniplatz – Altstadt West: Kurpfälzisches Museum – Handschuhsheim: ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Einbruch in Kellerabteil – Polizei bittet um Hinweise

    • Ludwigshafen – Einbruch in Kellerabteil – Polizei bittet um Hinweise
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In einem Mehrfamilienhaus in der Hartmannstraße wurde am Dienstagabend, 4. November 2025, gegen 20 Uhr ein Kellerabteil aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person eine Arbeitsmaschine aus dem verschlossenen Kellerbereich. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein Zeuge beobachtete kurz darauf, wie ein Mann das Gebäude verließ und mit dem Werkzeug ... Mehr lesen»

