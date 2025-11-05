Ludwigshafen – Abweichender Betrieb der rnv Bahnlinien 10 und X wegen Gleiserneuerung an der Bgm.-Kutterer-Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert die Gleisanlage zwischen der Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße und der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Heinigstraße. Parallel erfolgen Bauarbeiten an der Hochstraße Süd, weshalb der Streckenabschnitt im Zeitraum von Montag, 10. November, bis einschließlich Samstag, 20. Dezember 2025, für den Bahnverkehr gesperrt wird. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 10 und X. Wegen einhergehenden Straßensperrungen sind zeitweise auch die rnv-Nachtbuslinien 90 und 96 betroffen.

Linie 10

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen LU Hauptbahnhof (abweichend Gleis 3 bzw. 4) und Pfalzbau

Entfall der Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Südwest-Stadion und Wittelsbachplatz

Linie X

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen LU Hauptbahnhof (abweichend Gleis 3 bzw. 4) und Kaiser-Wilhelm-Straße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Südwest-Stadion und Wittelsbachplatz

verkürzter Linienweg der Fahrt um 7:06 Uhr ab Bad Dürkheim Bf nur bis Kaiser-Wilhelm-Straße

Linie 90

gültig von Montag, 10. November bis Sonntag, 16. November

Umleitung in Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte) zwischen Wittelsbachplatz und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

Entfall der Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Bahnhofstraße

Linie 96

gültig von Montag, 10. November bis Sonntag, 16. November

Umleitung in Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte) zwischen Wittelsbachplatz und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

Entfall der Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Bürgermeister-Krafft-Platz und Halbergstraße

Zusätzliche Umleitungen wegen Weichenarbeiten

Im Zeitraum von Montag, 17. November, bis einschließlich Freitag, 21. November 2025, erfolgen zusätzlich Arbeiten an einer Weiche im Bereich der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße, weshalb dort die Strecke in Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte) bzw. LU Rathaus ebenfalls gesperrt wird. Daher fahren in diesem Zeitraum die Linien 10 und X abweichend zu den oben aufgeführten Umleitungen wie folgt:

Linie 10

Umleitung in Fahrtrichtung Luitpoldhafen zwischen LU Hauptbahnhof (abweichend Gleis 4) und Berliner Platz (Bf LU Mitte), ab dort weiter als Linie 7 nach Oppau Fritz-Haber-Straße

Entfall der Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße.

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Südwest-Stadion und Wittelsbachplatz

Fahrgäste mit Ziel Luitpoldhafen nutzen ab Berliner Platz (Bf LU Mitte) die Linie 7

Gegenrichtung (Luitpoldhafen nach Friesenheim Mitte) nicht betroffen

Linie X

Umleitung in Fahrtrichtung Oppau Fritz-Haber-Straße zwischen LU Hauptbahnhof (abweichend Gleis 4) und LU Rathaus

Entfall der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Südwest-Stadion, Wittelsbachplatz und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

verkürzter Linienweg der Fahrt um 6:06 Uhr ab Bad Dürkheim Bf nur bis Schopenhauerstraße, ab dort über Friesenheim Mitte zur Rheinfeldstraße

Hintergrund der Maßnahme

Die bestehende Gleisanlage, welche in den 1970er- und 1980er-Jahren gebaut wurde, hat ihre Verschleißgrenze erreicht und muss erneuert werden. Im Zuge der Arbeiten werden etwa 150 Meter Gleis neu verlegt und der Unterbau instandgesetzt.

Die Terminierung der Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit der Stadt Ludwigshafen im Hinblick auf anstehende Arbeiten festgelegt, die aufgrund der Sanierung der sogenannten Weißen Hochstraße erforderlich sind. Durch die parallele Ausführung können Synergieeffekte genutzt und eine erneute Sperrung der Strecke vermieden werden, was die Beeinträchtigungen für Fahrgäste deutlich reduziert.

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 19:42