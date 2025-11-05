Ladenburg – Wasser auf dem Friedhof wird abgestellt

<img src="https://www.mrn-news.de/web2016/wp-content/uploads/2025/11/mrn_news_platzhalter_logo-5-1-11.jpg" alt="" width="900" height="500" class="alignnone size-full wp-image-609904" /Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit ist eine Gefährdung der Wasserleitungen bzw. der Wasserschöpfstellen durch Frosteinwirkung möglich. Um kostspielige Frostschäden zu vermeiden, wird ab Montag, dem 17. November 2025, auf dem Friedhof der Stadt Ladenburg das Wasser abgestellt. Die WC-Anlagen stehen jedoch weiterhin zur Verfügung.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 12:58