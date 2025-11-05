Heppenheim – Schülerkonzert der Musikschule

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 16. November 2025, lädt die Musikschule Heppenheim zu einem Schülerkonzert in den Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, ein. Beginn ist um 11:00 Uhr, Einlass ab 10:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Schülerinnen und Schüler präsentieren ihr neu erprobtes Repertoire. Das Programm verbindet klassische Werke, darunter Kompositionen von Mozart, Beethoven und Bach mit argentinischen Tangos von Collatti, Villoldo und Nelegatti. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Vormittag mit jungen musikalischen Talenten.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 19:50