Heidelberg – Stolpersteinputzen am 9. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie jedes Jahr laden die Initiative Stolpersteine Heidelberg und die SPD Heidelberg auch dieses Jahr wieder zum gemeinsamen Stolpersteinputzen in Heidelberg ein. Die Aktion findet dieses Jahr am 09.11.2025 statt. Die Teilnahme ist an verschiedenen Orten in Heidelberg möglich:

– Altstadt Ost: Uniplatz

– Altstadt West: Kurpfälzisches Museum

– Handschuhsheim: Vor der Tiefburg

– Neuenheim: Alte PH (Keplerstraße 87)

Beginn der gemeinsamen Aktion ist jeweils an allen Treffpunkten um 11:00 Uhr. Schon seit 2016 veranstaltet die SPD Heidelberg im Herbst gemeinsam mit der Initiative Stolpersteine Heidelberg jedes Jahr ein begleitetes Stolpersteine-Putzen in vier verschiedenen Gruppen an unterschiedlichen Orten in Heidelberg. Die SPD Heidelberg freut sich, dass dieses wichtige erinnerungskulturelle Ereignis auch 2025 wieder stattfinden kann. Hierbei führen Mitglieder der Stolperstein-Initiative die Teilnehmer*innen in kleinen Gruppen auf einer kurzen Tour zu Fuß von Stolperstein zu Stolperstein durch das jeweilige Quartier. Während der Tour erzählen die Expert*innen der SolterpsteinInitiative eindrücklich die Biografie und das Schicksal derjenigen Personen nach, deren Stein die Freiwillige aus der Gruppe dann zu neuem Glanz verhelfen können.

Die Teilnehmenden müssen nichts mitbringen, das Material zum Putzen wird gestellt. Freund*innen, Familien und Senior*innen sind selbstverständlich ebenso herzlich willkommen!

Mehr Infos gibt es auf www.spd-heidelberg.de/stolpersteine.

