Heidelberg plant die Umsetzung neuer Abstellflächen für Miet-E-Tretroller in Bergheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtteil Bergheim sollen künftig rund 25 feste Abstellflächen für sogenannte Miet-E-Tretroller (umgangssprachlich „E-Scooter“) entstehen. Damit setzt die Stadt Heidelberg ihr stadtweites Konzept für E-Tretroller-Abstellflächen weiter um. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit für alle zu erhöhen und mehr Ordnung im Straßenraum zu schaffen. Die Stadt Heidelberg hat dem Bezirksbeirat Bergheim in seiner Sitzung am Dienstag, 4. November 2025, den aktuellen Stand der Planungen vorgestellt. Die neuen Standorte entstehen auf städtischen Flächen und sind so gewählt, dass Gehwege frei bleiben und wichtige Ziele wie Haltestellen, öffentliche Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten gut erreichbar sind. Die Nutzung anderer Bereiche zum Abstellen der Mietroller wird künftig im gesamten Stadtteil untersagt.

Geplante Standorte in Bergheim

Zu den vorgesehenen Standorten zählen unter anderem der Alfons-Beil-Platz, mehrere Bereiche entlang der Alten Eppelheimer Straße, der Bergheimer Straße und der Poststraße sowie Standorte in der Kurfürsten-Anlage, der Karl-Metz-Straße, der Vangerowstraße und der Voßstraße. Noch in Abstimmung sind die Entwürfe für die Bereiche rund um den Bismarckplatz und den Hauptbahnhof. Die Umsetzung der Flächen in Bergheim ist, im Rahmen der derzeitigen Personal- und Haushaltsberatungen und der Witterungsbedingungen, für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.

Erfahrungen aus der Altstadt fließen ein – Vorstellung in der Bahnstadt Ende November

In der Altstadt hatte die Stadt bereits Anfang 2024 ein Pilotprojekt mit ausgewiesenen Abstellflächen gestartet. Stand Herbst 2025 gibt es bereits 15 Abstellflächen. Acht wurden im März 2024 eingerichtet, sieben weitere folgten im Oktober 2024. Die Flächen bieten jeweils Platz für durchschnittlich zwölf Fahrzeuge.

Die Erfahrungen zeigen: Durch fest definierte Stationen konnten abgestellte Roller deutlich geordneter platziert und Konflikte mit Fußgängerinnen und Fußgängern reduziert werden. Diese Erkenntnisse werden nun auf Bergheim und schrittweise auf weitere Stadtteile übertragen. Für die Bahnstadt ist eine Vorstellung des dortigen Planungsstandes im Bezirksbeirat Bahnstadt am Mittwoch, 26. November 2025, geplant.

Abstellplätze als Teil eines gesamtstädtischen Konzepts für E-Tretroller-Angebote

Insgesamt sollen in Heidelberg bis zu 90 Abstellflächen in der sogenannten Kernzone entstehen. Jede Fläche ist standardisiert markiert und mit Piktogrammen versehen. Parallel dazu hat die Stadt im Rahmen des Gemeinderatsbeschlusses die Gesamtzahl der Miet-E-Tretroller auf maximal 1.200 Fahrzeuge begrenzt. Zugelassen sind höchstens drei Anbieter. Zuvor waren in Heidelberg rund 1.700 Fahrzeuge von vier Anbietern im Einsatz. Im Mai 2025 wurde zudem eine jährliche Sondernutzungsgebühr von 72 Euro pro Fahrzeug beschlossen, deren Umsetzung derzeit in Planung ist.

Hintergrund

Der Gemeinderat hatte im November 2024 ein stadtweites Grundkonzept für E-Tretroller-Abstellflächen beschlossen. Seitdem werden die Standorte schrittweise von innen nach außen geplant, das heißt zunächst in der Altstadt, anschließend in den angrenzenden Stadtteilen. Das Konzept sieht unter anderem flächendeckende Abstellverbotszonen außerhalb der ausgewiesenen Flächen vor. Orientierungspunkt ist auch der Leitfaden „Sharing-Mobilität“ des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN).

Ziel der Stadt ist es, die E-Tretroller besser in das Gesamtverkehrssystem einzuordnen, Synergien mit Bus, Bahn und Radverkehr zu nutzen und für alle Verkehrsteilnehmenden mehr Sicherheit und Übersicht zu schaffen. Darüber hinaus sollen die festen Abstellflächen den öffentlichen Raum auf Gehwegen und Plätzen entlasten, insbesondere in stark frequentierten Bereichen wie der Altstadt, Bergheim und künftig der Bahnstadt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 20:03