Heidelberg – Photovoltaik- und Wärmepumpen-Eignungscheck: Energiewende zu Hause starten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Energiewende beginnt zuhause. Auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Energieversorgung unterstützen das Umweltamt der Stadt Heidelberg und die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA) Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer mit zwei Beratungsangeboten: dem Photovoltaik(PV)-Check und dem Wärmepumpen-Eignungscheck. Beide zeigen, wie sich erneuerbare Energien effizient im Haus nutzen lassen. Der Eigenanteil für die Beratungsangebote beträgt jeweils 30 Euro.

PV-Check: Sonnenstrom vom eigenen Dach

Der PV-Check bewertet die Eignung des Dachs für eine Photovoltaikanlage. Teil der Analyse ist eine beispielhafte Berechnung zu Anlagengröße, Stromertrag, Kosten und Amortisationszeit. Kombinationen mit Batteriespeichern, Wärmepumpe oder Wallboxen werden einbezogen. Nach Eingabe der Gebäudedaten im Online-Formular unter www.kliba-heidelberg.de/erneuerbare-energien erhalten Teilnehmende einen individuellen Bericht per E-Mail. Unter der Telefonnummer 06221 99875-0 kann zusätzlich ein kostenloser Beratungstermin vereinbart werden.

Wärmepumpen-Eignungscheck: Entscheidung über Heizungstausch erleichtern

Der Wärmepumpen-Eignungscheck richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern in Heidelberger Gebieten, in denen Fernwärme nicht oder ab 2035 nur potenziell ausgebaut wird (die Ausbaukarte ist online auffindbar unter www.swhd.de/fernwaerme-verfuegbarkeit). In einer ersten Testphase zum Wärmepumpen-Eignungscheck stehen 30 Beratungen zur Verfügung.

Geprüft wird, ob eine Wärmepumpe ohne weitere Sanierungsmaßnahmen möglich ist oder ob ein Heizkörpertausch empfohlen wird. Auch zum Aufstellort, dem weiteren Vorgehen und zur Angebotsprüfung werden Hinweise gegeben. Der Check umfasst einen Fragebogen zum Gebäude und zu vorhandenen Heizkörpern, eine Vor-Ort-Begehung durch Fachleute sowie einen Kurzbericht mit Ergebnissen und Handlungsempfehlungen.

Die Daten werden so aufbereitet, dass sie von Energieberaterinnen und Energieberatern oder Handwerkern weiter genutzt werden können. Der Wärmepumpen-Eignungscheck liefert eine wertvolle Entscheidungsgrundlage für den weiteren Planungsprozess, ersetzt jedoch keine detaillierte Heizlastberechnung oder den hydraulischen Abgleich.

Eine Anmeldung zum Wärmepumpen-Eignungscheck ist per E-Mail an wp-check@kliba-heidelberg.de möglich.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 20:07