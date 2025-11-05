Bammental – Frontalcrash zweier Radfahrer

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstag gegen 6:10 Uhr kollidierten zwei Radfahrer auf der L600 frontal miteinander und verletzten sich hierbei nicht unerheblich.

Die beiden 30- und 59-jährigen Männer begegneten sich auf dem Radweg kurz vor der B45, als sie aus noch unbekannter Ursache frontal zusammenstießen. Beide Männer erlitten hierbei Kopfverletzungen, welche ärztlich ambulant versorgt werden mussten.

Es entstand an den Rädern ein geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 5. November 2025, 15:13