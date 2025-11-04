Worms – Nach schwerer Vergewaltigung – Tatverdächtiger in Großbritannien gefasst

Kirchheimbolanden / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem Sexualdelikt, das sich am 9. August 2025 im Schlosspark Kirchheimbolanden ereignet hatte, haben die Ermittlungsbehörden einen wichtigen Fahndungserfolg erzielt: Ein 38-jähriger Mann aus Grünstadt steht im Verdacht, die Tat begangen zu haben, und wurde nun in Großbritannien festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, gelang die Festnahme am 30. Oktober nach intensiven Ermittlungen der Kriminalinspektion Worms und der Zielfahnder des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz. Gegen den Mann lag bereits ein internationaler Haftbefehl vor. Nachdem die Fahnder seinen Aufenthaltsort in Großbritannien ermittelt hatten, griff die örtlich zuständige Polizei zu.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Auslieferungshaft. Die rheinland-pfälzischen Behörden haben das Verfahren zur Überstellung nach Deutschland eingeleitet.

Das Sexualdelikt hatte am 9. August 2025 für große Betroffenheit in Kirchheimbolanden gesorgt. Die Polizei hatte unmittelbar nach der Tat eine Sonderkommission eingerichtet und umfangreiche Ermittlungen im Umfeld des Schlossparks geführt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machen die Behörden derzeit keine weiteren Angaben zu den Hintergründen der Tat oder zur Beweislage.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 10:01