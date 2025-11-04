Viernheim – Was muss eine Stadt alles bezahlen? – Bürgerversammlung am 7. November im Bürgerhaus

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Titel „Was muss eine Stadt alles bezahlen?“ lädt Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer
Bürgerversammlung am Freitag, 7. November 2025, um 18 Uhr im Kleinen Saal des
Bürgerhauses ein.
Als Referent konnte Karl-Christian Schelzke, Geschäftsführer des Verbands der
kommunalen Wahlbeamten in Hessen (VKWH), gewonnen werden. Schelzke war viele Jahre
Bürgermeister der Stadt Mühlheim am Main und ist als ehemaliger Geschäftsführender
Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ein ausgewiesener Experte auf dem
Gebiet der kommunalen Finanz- und Verwaltungsstruktur.
Anhand einer visuell aufbereiteten Präsentation wird er anschaulich vermitteln, welche
umfangreichen Aufgaben die Stadtverwaltung Viernheim im Rahmen der kommunalen
Daseinsvorsorge erfüllt – von Kindertagesstätten über Feuerwehr und Friedhöfe bis hin zur
Vereinsförderung. Besonders im Fokus steht dabei, welche finanziellen Belastungen diese
Leistungen für den städtischen Haushalt mit sich bringen.
„Viele Menschen haben Erwartungen und Vorstellungen, was eine Stadt leisten soll – aber
oft fehlt das Wissen, was diese Leistungen tatsächlich kosten und wie sich das auf den
städtischen Haushalt auswirkt. Mit dieser Bürgerversammlung möchten wir mehr
Transparenz schaffen und aufzeigen, wie komplex die finanziellen Anforderungen an eine
Kommune heute sind. Gerade angesichts der angespannten Haushaltslage ist es wichtig, die
Hintergründe offen darzulegen und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen“,
erklärt Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler.
Ziel der Bürgerversammlung ist es nicht nur, die finanzielle Situation der Stadt verständlich
zu machen, sondern auch das Bewusstsein für die Bedeutung der lokalen Demokratie und
die Rolle der kommunalen Selbstverwaltung zu stärken.
Quelle: Stadt Viernheim
Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 21:18