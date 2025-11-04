Viernheim – Was muss eine Stadt alles bezahlen? – Bürgerversammlung am 7. November im Bürgerhaus



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Titel „Was muss eine Stadt alles bezahlen?“ lädt Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer

Bürgerversammlung am Freitag, 7. November 2025, um 18 Uhr im Kleinen Saal des

Bürgerhauses ein.

Als Referent konnte Karl-Christian Schelzke, Geschäftsführer des Verbands der

kommunalen Wahlbeamten in Hessen (VKWH), gewonnen werden. Schelzke war viele Jahre

Bürgermeister der Stadt Mühlheim am Main und ist als ehemaliger Geschäftsführender

Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ein ausgewiesener Experte auf dem

Gebiet der kommunalen Finanz- und Verwaltungsstruktur.

Anhand einer visuell aufbereiteten Präsentation wird er anschaulich vermitteln, welche

umfangreichen Aufgaben die Stadtverwaltung Viernheim im Rahmen der kommunalen

Daseinsvorsorge erfüllt – von Kindertagesstätten über Feuerwehr und Friedhöfe bis hin zur

Vereinsförderung. Besonders im Fokus steht dabei, welche finanziellen Belastungen diese

Leistungen für den städtischen Haushalt mit sich bringen.

„Viele Menschen haben Erwartungen und Vorstellungen, was eine Stadt leisten soll – aber

oft fehlt das Wissen, was diese Leistungen tatsächlich kosten und wie sich das auf den

städtischen Haushalt auswirkt. Mit dieser Bürgerversammlung möchten wir mehr

Transparenz schaffen und aufzeigen, wie komplex die finanziellen Anforderungen an eine

Kommune heute sind. Gerade angesichts der angespannten Haushaltslage ist es wichtig, die

Hintergründe offen darzulegen und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen“,

erklärt Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler.

Ziel der Bürgerversammlung ist es nicht nur, die finanzielle Situation der Stadt verständlich

zu machen, sondern auch das Bewusstsein für die Bedeutung der lokalen Demokratie und

die Rolle der kommunalen Selbstverwaltung zu stärken.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 21:18