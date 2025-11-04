SÜW – EWW informiert: Speisereste und Küchenabfälle aus Gastronomie und Gewerbe gehören nicht in die Biotonne – und auch nicht in den Restmüll

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises Südliche Weinstraße informiert seit einiger Zeit verstärkt zur richtigen Mülltrennung.

Denn die jüngsten Sortieranalysen im Kreis haben gezeigt:

Da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Rolf Mäckel, Leiter des EWW, erinnert: „Die

Restabfallanalyse zeigte, dass lediglich 46 Prozent des Tonneninhalts der Restmülltonne tatsächlich

Restmüll waren!“

Die Abfallberaterinnen des EWW stehen jetzt auch allen, die gewerblich Lebensmittel verarbeiten, als

Ansprechpartnerinnen zu den geltenden Regelungen der Abfalltrennung gern zur Verfügung. Wer

Fragen zum Entsorgen von Speiseresten und Küchenabfällen aus der Gastronomie und dem Gewerbe

hat, kann sich telefonisch bei ihnen unter 06341 940-429 oder -428 sowie per E-Mail an

eww@suedliche-weinstrasse.de melden. Denn ob Imbissbude, Restaurant oder Straußwirtschaft –

überall dort, wo Speisen zubereitet oder serviert werden, entstehen Abfälle. Deren Entsorgung

unterliegt klaren gesetzlichen Vorgaben.

Keine kommunale Biotonne – Entsorgungsfachbetriebe sind gefragt

Speisereste und Küchenabfälle aus gastronomischen Betrieben und lebensmittelverarbeitenden

Bereichen dürfen nicht über die kommunale Biotonne entsorgt werden, wie sie für Privathaushalte

vorgesehen ist. Auch die Restmülltonne ist hierfür nicht geeignet. Der Grund: In der Gastronomie und

im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe fallen deutlich größere Mengen an Abfällen an, die häufig

tierische Bestandteile enthalten. Diese unterliegen strengen Hygiene- und Seuchenschutzvorschriften.

Gesetzliche Grundlagen hierfür bilden das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie die Tierische

Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV). „Eine für Lebensmittelabfälle ausgelegte Anlage

ist einfach etwas Anderes als die auf Bioabfall aus Privathaushalten ausgerichteten Kompost- oder

Vergärungsanlagen, insbesondere wegen des bei Lebensmittelabfällen besonders wichtigen Erhitzens

zum Abtöten von Keimen“, erklärt der Werkleiter Mäckel.

Die technischen Voraussetzungen kommunaler Bioabfallanlagen seien nicht darauf ausgelegt, solche

Abfälle hygienisch zu verarbeiten. Daher müssen Speisereste und Küchenabfälle laut Gesetz einem

zertifizierten privaten Entsorgungsfachbetrieb übergeben werden. Ein entsprechender Vertrag ist

verpflichtend und muss bei Kontrollen vorgelegt werden können.

Umgekehrt bedeutet das: Die kommunale Biotonne ist ausschließlich für Bioabfälle aus

Privathaushalten (Essensreste, auch mit geringen Mengen von Fleisch und Wurst) sowie pflanzliche

Abfälle vom Wohngrundstück vorgesehen.

Vermeidung statt Entsorgung: Der beste Abfall ist der, der gar nicht anfällt

Eine korrekte Abfalltrennung ist wichtig, um Bioabfälle verwerten und wieder in den Kreislauf einspeisen

zu können, wie etwa in Form von hochwertigem Biogas oder sauberem und unbelastetem Kompost.

Doch noch wirkungsvoller ist es, Abfälle gar nicht erst entstehen zu lassen. Angepasste Portionsgrößen,

zum Beispiel für Kinder oder ältere Menschen, helfen vielerorts bereits jetzt, unnötige Reste zu

vermeiden. Die Profis wissen außerdem natürlich, wie wichtig bedarfsgerechter Einkauf und gute

Kalkulation der benötigten Lebensmittelmengen sind. Im privaten Haushalt gilt ebenso wie in größeren

Betrieben: Wer möglichst genau plant, was voraussichtlich gebraucht wird, reduziert nicht nur Abfall,

sondern schont auch Ressourcen und trägt aktiv zur Nachhaltigkeit bei.

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 21:12