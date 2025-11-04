SÜW – 36. Runder Tisch Migration und Integration Landau – Südliche Weinstraße

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Oktober trafen sich in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße circa sechzig Engagierte und Interessierte aus dem Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau, um sich zu den Themen
Integration und Migration auszutauschen.
Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße, begrüßte die Anwesenden zum Runden Tisch Migration und Integration sowie den ersten im Landkreis demokratisch gewählten Beirat für Migration und Integration. SÜW-
Integrationsbeauftragte Sihame Hlubek moderierte den Abend.
Gaby Buhmann, Bildungsberaterin von AK-Training + Beratung GmbH, stellte zwei
Weiterbildungsangebote im Bereich Haustechnik und Systemtechnik vor. Darauf folgte die
Vorstellung des Projekts „IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Südpfalz“ durch die
ProfeS GmbH und die Agentur für Arbeit. Das Projekt unterstützt zugewanderte und geflüchtete
Menschen bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und bei notwendigen
Anpassungsqualifizierungen. Mesut Acar von der HWK Pfalz präsentierte das Welcome Center mit
seinen Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich Bildungsberatung, Zugang zum Arbeitsmarkt,
Unterstützung für Unternehmen, Vernetzung KAUSA (Koordinierungsstelle Ausbildung und
Migration) und Aufklärungsmaterialien.
Magdalena Schwarzmüller gab einen aktuellen Einblick vom Café Asyl Landau e.V. Die Arbeit werde
zunehmend schwieriger, da weniger Ehrenamtliche und viel mehr Bürokratie herrsche. Es sei
zunehmend Begleitung notwendig von heimatlosen Menschen, die in Drogen- oder Alkoholsucht
geraten sind. Ehrenamtliche Arbeit wird auf der anderen Seite durch ein gutes Netzwerk mit
Behörden und Beratungsstellen unterstützt.
Nach der Pause berichtete David Schwarz, Regionalkoordinator für Integration vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, über aktuelle Entwicklungen. Es gibt ein neues Angebot für „gering
literalisierte Menschen“: mit einem Sprachkursumfang von bis zu 1200 Unterrichtseinheiten zum
Erreichen des Sprachkursniveau B1. Besonders großes Interesse galt einem neuen Verfahren
namens „TuZ“ (Test- und Zuweisungstag zur Einstufung). Hier erhalten für den Sprachkurs
verpflichtete Personen Informationen auf den nächsten freien Platz in einem passenden Kurs, was
einen schnelleren Zugang zu Integrationskursen in der Region ermöglichen soll.
Darüber hinaus berichteten Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Behörden – darunter
Ausländerbehörde und Sozialämter sowie Jobcenter und Agentur für Arbeit – über aktuelle Themen
und Herausforderungen in ihren Zuständigkeitsbereichen.
Der Runde Tisch Migration und Integration ist eine etablierte Plattform für Vernetzung und
Informationsaustausch in der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße. Ziel ist es, die
Integration in der Region weiterhin aktiv, konstruktiv und gemeinsam zu gestalten.
Der nächste Runde Tisch Migration und Integration findet am 7. Mai 2026 um 18 Uhr im Ratssaal
des Rathauses Landau statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Bildunterschrift: Die Steuerungsgruppe des Runden Tisches Migration und Integration Landau-Südliche
Weinstraße. Foto: KV SÜW
Nähere Informationen zum Gremium:
https://www.landau.de/Leben-Wohnen/Lebenslagen/Migration-und-Integration-/Runder-Tisch-Migration-und-Integration/
Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 17:13