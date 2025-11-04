SÜW – 36. Runder Tisch Migration und Integration Landau – Südliche Weinstraße



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Oktober trafen sich in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße circa sechzig Engagierte und Interessierte aus dem Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau, um sich zu den Themen

Integration und Migration auszutauschen.

Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße, begrüßte die Anwesenden zum Runden Tisch Migration und Integration sowie den ersten im Landkreis demokratisch gewählten Beirat für Migration und Integration. SÜW-

Integrationsbeauftragte Sihame Hlubek moderierte den Abend.

Gaby Buhmann, Bildungsberaterin von AK-Training + Beratung GmbH, stellte zwei

Weiterbildungsangebote im Bereich Haustechnik und Systemtechnik vor. Darauf folgte die

Vorstellung des Projekts „IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Südpfalz“ durch die

ProfeS GmbH und die Agentur für Arbeit. Das Projekt unterstützt zugewanderte und geflüchtete

Menschen bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und bei notwendigen

Anpassungsqualifizierungen. Mesut Acar von der HWK Pfalz präsentierte das Welcome Center mit

seinen Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich Bildungsberatung, Zugang zum Arbeitsmarkt,

Unterstützung für Unternehmen, Vernetzung KAUSA (Koordinierungsstelle Ausbildung und

Migration) und Aufklärungsmaterialien.

Magdalena Schwarzmüller gab einen aktuellen Einblick vom Café Asyl Landau e.V. Die Arbeit werde

zunehmend schwieriger, da weniger Ehrenamtliche und viel mehr Bürokratie herrsche. Es sei

zunehmend Begleitung notwendig von heimatlosen Menschen, die in Drogen- oder Alkoholsucht

geraten sind. Ehrenamtliche Arbeit wird auf der anderen Seite durch ein gutes Netzwerk mit

Behörden und Beratungsstellen unterstützt.

Nach der Pause berichtete David Schwarz, Regionalkoordinator für Integration vom Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge, über aktuelle Entwicklungen. Es gibt ein neues Angebot für „gering

literalisierte Menschen“: mit einem Sprachkursumfang von bis zu 1200 Unterrichtseinheiten zum

Erreichen des Sprachkursniveau B1. Besonders großes Interesse galt einem neuen Verfahren

namens „TuZ“ (Test- und Zuweisungstag zur Einstufung). Hier erhalten für den Sprachkurs

verpflichtete Personen Informationen auf den nächsten freien Platz in einem passenden Kurs, was

einen schnelleren Zugang zu Integrationskursen in der Region ermöglichen soll.

Darüber hinaus berichteten Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Behörden – darunter

Ausländerbehörde und Sozialämter sowie Jobcenter und Agentur für Arbeit – über aktuelle Themen

und Herausforderungen in ihren Zuständigkeitsbereichen.

Der Runde Tisch Migration und Integration ist eine etablierte Plattform für Vernetzung und

Informationsaustausch in der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße. Ziel ist es, die

Integration in der Region weiterhin aktiv, konstruktiv und gemeinsam zu gestalten.

Der nächste Runde Tisch Migration und Integration findet am 7. Mai 2026 um 18 Uhr im Ratssaal

des Rathauses Landau statt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Bildunterschrift: Die Steuerungsgruppe des Runden Tisches Migration und Integration Landau-Südliche

Weinstraße. Foto: KV SÜW

Nähere Informationen zum Gremium:

https://www.landau.de/Leben-Wohnen/Lebenslagen/Migration-und-Integration-/Runder-Tisch-Migration-und-Integration/

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 17:13