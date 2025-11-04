Speyer – „Das große Stricken“ – Innocent Smoothies & Malteser star- ten gemeinschaftliche Benefizaktion

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – +++Aufruf an Vereine, Strickgruppen, Bastelläden & Strickbegeisterte +++
Innocent Smoothies hat gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst die be-
liebte Benefizaktion „Das große Stricken“ gestartet. Dabei werden bis zum 1. Juli 2026
kleine Wollmützchen gestrickt und eingesendet oder persönlich bei Malteser-Sam-
melstellen abgegeben – ein Projekt, das Strickbegeisterte, Vereine, Bastelläden und
sogar Stricklaien zum Mitmachen einlädt.
Gemeinsam stricken und Gutes tun
Jede fertiggestellte Mütze wird ab Herbst 2026 die Smoothie-Flaschen in den Super-
märkten schmücken und für jede verkaufte Flasche mit Mützchen spendet Innocent
an Dienste der Malteser, die sich um bedürftige Menschen kümmern.
Nicht nur Strickfans sind gefragt
Auf der Website von Innocent unter www.innocentdrinks.de/dasgrossestricken fin-
den Interessierte eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, die die Teil-
nahme auch für absolute Strickanfänger möglich macht. Christina Wilhelm, Koordi-
natorin der Strickkampagne für die Malteser im Bistum Speyer betont: „Jeder kann
mitmachen und jedes einzelne Mützchen ist ein kleines sichtbares Zeichen sozialer
Verantwortung.“
Wer als Verein, Strickgruppe, Bastelhandel, DIY-Community oder Einzelperson ein
Strickevent organisieren möchte, für den stellt Materialpartner Rico Design zudem
Wolle und Nadeln kostenlos zur Verfügung. „Der Kreativität bei der Gestaltung der
Mützchen sind keine Grenzen gesetzt – ob Streifen, Punkte, Bommel, bunt oder ein-
farbig: Jede Masche schenkt ein Lächeln“, so Wilhelm.
Abgabestellen für Mützchen in der Region
Die fertigen Mützchen können bis zum Einsendeschluss am 1. Juli 2026 an Innocent
und die Malteser geschickt oder persönlich abgegeben werden. Im Bistum Speyer ist
das die regionale Sammelstelle in Speyer: Malteser Diözesangeschäftsstelle Speyer,
Alter Postweg 1, 67346 Speyer.
Für Fragen rund um die Aktion „Das große Stricken“ steht Christina Wilhelm, er-
reichbar unter christina.wilhelm@malteser.org, gerne zur Verfügung.
Foto: An die Nadeln, fertig los! Noch bis zum 1. Juli 2026 können kleine Wollmütz-
chen gestrickt und eingesendet oder persönlich bei Malteser-Sammelstellen abgege-
ben werden.
Quelle: Malteser Bistum Speyer
Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 17:22