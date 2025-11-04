Speyer – „Das große Stricken“ – Innocent Smoothies & Malteser star- ten gemeinschaftliche Benefizaktion



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – +++Aufruf an Vereine, Strickgruppen, Bastelläden & Strickbegeisterte +++

Innocent Smoothies hat gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst die be-

liebte Benefizaktion „Das große Stricken“ gestartet. Dabei werden bis zum 1. Juli 2026

kleine Wollmützchen gestrickt und eingesendet oder persönlich bei Malteser-Sam-

melstellen abgegeben – ein Projekt, das Strickbegeisterte, Vereine, Bastelläden und

sogar Stricklaien zum Mitmachen einlädt.

Gemeinsam stricken und Gutes tun

Jede fertiggestellte Mütze wird ab Herbst 2026 die Smoothie-Flaschen in den Super-

märkten schmücken und für jede verkaufte Flasche mit Mützchen spendet Innocent

an Dienste der Malteser, die sich um bedürftige Menschen kümmern.

Nicht nur Strickfans sind gefragt

Auf der Website von Innocent unter www.innocentdrinks.de/dasgrossestricken fin-

den Interessierte eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, die die Teil-

nahme auch für absolute Strickanfänger möglich macht. Christina Wilhelm, Koordi-

natorin der Strickkampagne für die Malteser im Bistum Speyer betont: „Jeder kann

mitmachen und jedes einzelne Mützchen ist ein kleines sichtbares Zeichen sozialer

Verantwortung.“

Wer als Verein, Strickgruppe, Bastelhandel, DIY-Community oder Einzelperson ein

Strickevent organisieren möchte, für den stellt Materialpartner Rico Design zudem

Wolle und Nadeln kostenlos zur Verfügung. „Der Kreativität bei der Gestaltung der

Mützchen sind keine Grenzen gesetzt – ob Streifen, Punkte, Bommel, bunt oder ein-

farbig: Jede Masche schenkt ein Lächeln“, so Wilhelm.

Abgabestellen für Mützchen in der Region

Die fertigen Mützchen können bis zum Einsendeschluss am 1. Juli 2026 an Innocent

und die Malteser geschickt oder persönlich abgegeben werden. Im Bistum Speyer ist

das die regionale Sammelstelle in Speyer: Malteser Diözesangeschäftsstelle Speyer,

Alter Postweg 1, 67346 Speyer.

Für Fragen rund um die Aktion „Das große Stricken“ steht Christina Wilhelm, er-

reichbar unter christina.wilhelm@malteser.org, gerne zur Verfügung.

Quelle: Malteser Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 17:22