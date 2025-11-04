Schwetzingen – Infoabend über den hebammengeleiteten Kreißsaal



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Hebammen stellen am 18. November den Hebammenkreißsaals an der GRN-Klinik Schwetzingen vor

Natürliche Geburten nur mit einem Hebammenteam – das ist an der GRN-Klinik Schwetzingen möglich. 2021 ist das Projekt Hebammenkreißsaal (HKS) gestartet, bei dem Schwangere in möglichst natürlichem Rahmen, eigenverantwortlich durch Hebammen betreut, gebären können. „Wir wollen den werdenden Müttern ermöglichen, mit so wenig Intervention wie möglich, aber größtmöglicher Sicherheit zu gebären“, erklärt Hebamme Nicole Roth das Konzept. „Die Schwangeren verzichten während der Geburt auf Schmerzmittel und greifen auf alternative Maßnahmen zur Schmerzerleichterung zurück.“

Welche Methoden dafür genau in Frage kommen und welche Kriterien für eine Geburt im HKS erfüllt sein müssen, erläutern die Hebammen ausführlich in einem Infoabend am Dienstag, 18. November, 18 Uhr, im Rüdiger-Burger-Saal der GRN-Klinik Schwetzingen. Außerdem gehen sie darauf ein, für wen eine Entbindung im HKS geeignet ist, beschreiben den Ablauf vor, während und nach der Geburt und wie sich Interessierte für den HKS anmelden können. Abschließend beantworten die Hebammen die Fragen der Teilnehmenden.

Interessierten wird empfohlen, sich frühzeitig – am besten schon vor der 22. Schwangerschaftswoche – über das Konzept Hebammenkreißsaal zu informieren. Denn ein Termin für ein Vorgespräch ist rund um die 22. Woche erforderlich. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/die-fachdisziplin

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

