Rhein-Pfalz-Kreis – Lange Saunanacht im Aquabella Mutterstadt am Freitag, 7. November

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Erholung pur im Aquabella Mutterstadt: Am Freitag, 7. November, findet von 18 bis 24 Uhr wieder die beliebte Lange Saunanacht statt.
Bei entspannender Musik, verschiedenen Aufgüssen und wohltuenden Peelings können es sich die Gäste in der Sauna richtig gutgehen lassen. Los geht’s um 18 Uhr mit einem Sektempfang, zusätzlich können die Gäste um 19 Uhr bei der Wassergymnastik und ab 20.15 Uhr beim textilfreien Schwimmen mitmachen. Eintritt: 12,50 Euro, Snacks und Getränke sind gegen einen geringen Kostenbeitrag erhältlich.
Quelle KV Rhein-Pfalz-Kreis
Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 18:46