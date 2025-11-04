Otterstadt – Pälzer Owend – Musik, Mundart und Mythen



Otterstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 14. November 2025, lädt der Verein für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO) zum stimmungsvollen „Pälzer Owend“ ins Remigiushaus Otterstadt ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend voller pfälzischer Lebensfreude, Musik und Geschichten rund um eines der geheimnisvollsten Fabelwesen unserer Region – die Elwedritsche.

Den Abend gestaltet Dr. Michael Werner, einer der bekanntesten Kenner der pfälzischen Sprache, Kultur und Mythen. Der promovierte Germanist, Dialektforscher und Mundartautor ist seit Jahrzehnten als Pfälzer Original und Botschafter der Mundart bekannt. Mit Witz, Charme und profundem Wissen entführt er die Gäste in die sagenhafte Welt der Elwedritschen – jener scheuen, vogelähnlichen Wesen, die tief in der pfälzischen Seele verwurzelt sind.

Begleitet wird der Vortrag von Musik und Texten, die das Thema humorvoll und poetisch aufgreifen. Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen:

Im Eintrittspreis von 20 Euro ist ein Pfälzer Teller (wahlweise Wurst oder Käse) sowie ein Freigetränk enthalten.

Karten gibt es im Gießkännel Otterstadt zu dessen Öffnungszeiten.

Tauchen Sie mit uns ein in einen Abend voller Geschichten, Lachen, Musik und Pfälzer Herzblut – beim Pälzer Owend mit Dr. Michael Werner! Lasst uns Elwedritsche fangen…

Quelle: Verein für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt e.V.

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 17:03