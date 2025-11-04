Otterstadt – „Erben und Vererben“ – Ein Vortrag der Sparkasse Vorderpfalz (Anmeldung erforderlich)

Otterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Vermögen richtig weitergeben

(Anmeldung erforderlich)

Wie erstellt man ein rechtssicheres Testament? Wann ist eine Schenkung sinnvoll? Und welche Möglichkeiten gibt es, Erbschaftsteuern zu reduzieren?

Wer sich frühzeitig mit dem Thema Erben und Vererben beschäftigt, sorgt nicht nur für Klarheit, sondern kann auch unangenehme Überraschungen vermeiden.

Dazu lädt die Sparkasse Vorderpfalz am Dienstag, den 18. November 2025, ins Remigiushaus Otterstadt, Speyerer Straße 20, 67166 Otterstadt ein. Hier findet die 30. Veranstaltung der beliebten Vortragsreihe „Erben und Vererben“ statt.

Ab 18:30 Uhr geben die renommierte Fachanwältin für Erbrecht, Nina Lenz-Brendel und die Generationenmanager der Sparkasse wertvolle Einblicke in die Nachlassplanung. Verständlich und praxisnah wird erläutert, wie man Streitigkeiten in der Familie vermeidet und den eigenen Nachlass sinnvoll regelt.

Außerdem gibt es Antworten auf die Fragen: Wann sollte man ein Erbe annehmen – und wann lieber nicht? Welche Rolle spielt ein Testamentsvollstrecker, und welche Vorteile kann eine Stiftung bieten?

Die Sparkasse Vorderpfalz freut sich, diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Gemeinde Otterstadt zu einem gelungenen Abend zu machen.

Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine telefonische Reservierung unter der Nummer 0621-5992-2333 erforderlich.

Einlass ist ab 18:00 Uhr, der Vortrag beginnt um 18:30 Uhr.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 18:28