Mannheim – Nachtrag: Tote bei Brand in Hochhaus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste am Montagmorgen wegen eines Wohnungsbrandes im Stadtteil Vogelstang alarmiert.

Nachdem gegen 5:30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Potsdamer Weg ausbrach, muss das Alter der hierbei verstorbenen Frau berichtigt werden. Entgegen der ersten Meldungen wäre die Verstorbene erst in den nächsten Tagen 88 Jahre alt geworden.

Die Kriminalpolizei hat die Brandwohnung beschlagnahmt und muss nun in akribischer Detailarbeit die Brandursache ermitteln. Dies kann sich über mehrere Tage bis hin zu Wochen ziehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nach wie vor unklar.

Vorherige Meldungen: Brand in Hochhaus

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 13:38