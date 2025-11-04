Mannheim – Informationsveranstaltung zur Tätigkeit als Kindertagespflegeperson



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer den eigenen Alltag gerne mit kleinen Kindern gestaltet, verantwortungsbewusst und kooperativ ist, findet in der Kindertagespflege einen Weg, Familien- und Berufstätigkeit ideal miteinander zu verbinden.

Der Fokus bei der Kindertagespflege liegt in der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Um als Tagesmutter oder -vater, wie Kindertagespflegepersonen umgangssprachlich genannt werden, tätig werden zu dürfen, wird eine Erlaubnis des Jugendamts benötigt. Diese wird bei persönlicher Eignung und nach erfolgreicher Qualifizierung erteilt.

Die Abteilung Kindertagespflege des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim informiert am Mittwoch, 19. November 2025, 10:30 Uhr, über alle Fragen rund um die Tätigkeit einer Kindertagespflegeperson.

Wer sich dafür interessiert, meldet sich bitte vorab über das Anmeldeformular auf www.mannheim.de/kindertagespflege an. Die Informationsveranstaltung findet als Videokonferenz statt. Nach Anmeldung erhalten die Interessierten alle weiteren Informationen per E-Mail.

Ein weiterer Informationstermin der Abteilung Kindertagespflege ist für den 14. Januar 2026, 10:30 Uhr, geplant.

Unterstützt durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 21:30