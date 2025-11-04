Mannheim – Informationen zur Time Warp am Wochenende



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag und Samstag, 7. und 8. November, findet die diesjährige Time Warp in der Maimarkthalle und im Maimarktclub statt. Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 21 Uhr. Am Samstagmorgen endet sie um 8:30 Uhr und am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Es werden freitags und samstags jeweils ca. 12.000 Besucher aus ganz Europa erwartet.

Der Veranstalter wird auch in diesem Jahr wieder Maßnahmen zur Lärmminimierung ergreifen. Durch Ordnungspersonal wird sichergestellt, dass die Türen im Bereich der Maimarkthalle geschlossen bleiben, damit Lärm nicht ungehindert nach außen dringt. Darüber hinaus werden Kühlcontainer und Schallschutzwände aufgestellt, um die Schallausbreitung in Richtung der Wohnbebauung zu verhindern. Ein sogenanntes kardioides Soundsystem begrenzt zusätzlich die Ausbreitung tieffrequenter Geräusche auf die Dancefloors.

Der Veranstalter hat eine Firma beauftragt, die die Veranstaltung messtechnisch überwacht und dafür Sorge trägt, dass die geltenden Lärmrichtwerte eingehalten werden. So können bei eventuellen Beschwerden sofort die gemessenen Werte herangezogen werden. Falls die Grenzwerte objektiv überschritten werden, wird unverzüglich eine Reduktion der Lärmpegel veranlasst.

Während der Veranstaltung ist eine Informations-Hotline unter 0621 / 425 09 85 eingerichtet. Über diese Nummer sind Mitarbeiter des Veranstalters während der gesamten Veranstaltung erreichbar.

An beiden Veranstaltungstagen findet jeweils um 20 Uhr eine Parallelveranstaltung in der SAP Arena statt. Daher kann es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen rund um das Veranstaltungsgelände kommen. Allen Veranstaltungsbesuchern wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 17:09