Mannheim – Auffahrunfall in Baustelle führte zu Verkehrsbehinderungen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilt kam es um kurz vor 7 Uhr auf der B 36 bei Mannheim-Rheinau zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Schwetzingen. Der Unfall ereignete sich in einer Baustelle.

Nach aktuellem Erkenntnisstand kam es in einer Baustelle zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen. Diese kamen zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Aufgrund des Unfalls im Baustellenbereich kam es auf der B 36 kurz vor der Abfahrt Brühl-Rohrhof zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 8:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Strecke konnte wieder freigegeben werden.

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 09:09