Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Ulrich Matthes liest Franz Kafka: Die Verwandlung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.“ Mit diesem Satz beginnt Franz Kafkas berühmte Erzählung Die Verwandlung, aus der der vielfach ausgezeichnete Schau¬spieler Ulrich Matthes am Samstag, 15.11.2025 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen liest.

Der Handelsvertreter Gregor Samsa, der mit seinen Eltern und seiner Schwester zusammen-lebt und für deren Unterhalt sorgt, wird sich erst allmählich der Konsequenzen seiner Ver-wandlung bewusst. Er muss seine Arbeit aufgeben, verschanzt sich in seinem Zimmer und wird immer weiter von der Außenwelt isoliert. Unsentimental und doch voller Selbstzweifel und Weltschmerz beobachtet er seine sich verändernde Körperlichkeit. Franz Kafka, Ange-stellter in einer Versicherungsagentur, wirft in seiner Parabel Fragen nach Einsamkeit, Ver-änderung, Identität und Normalität auf. In Gregors Verwandlung zum Ungeziefer fokussiert sich die familiäre und gesellschaftliche Situation von Demütigung, Entfremdung und Ausge-liefertsein radikal.

Ulrich Matthes gilt als einer der vielseitigsten Schauspieler Deutschlands. Matthes gastierte in den letzten Jahren viermal auf den Pfalzbau Bühnen, u. a. als Dorfrichter Adam in Kleists Der zerbrochne Krug und als Alceste in Molières Der Menschenfeind. Seit 2004 ist er En-semblemitglied am Deutschen Theater Berlin und dort in vielen bedeutenden Rollen der klassischen und zeitgenössischen Dramatik zu sehen. Franz Kafkas Erzählung nähert er sich gewohnt differenziert, mit einer großen Verbeugung vor dem genialen Schriftsteller.

Einheitspreis 32 € / ermäßigt 21 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau Foto: Ulrich Matthes © Sven Serkis

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 13:46