Ludwigshafen – Nachtrag: Tötungsdelikt – 37-jährige Frau starb an Stich- und Schnittverletzungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet wurde eine 37-jährige Frau in Ludwigshafen Opfer eines Tötungsdelikts.

Nach dem Tötungsdelikt am 02.11.2025 dauern die intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen weiter an.

Die Ermittlungen konzentrieren sich insbesondere auf die Hintergründe und Umstände der Tat sowie ein mögliches Tatmotiv.

Der Leichnam der 37-Jährigen wurde am 04.11.2025 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion erlitt das Opfer multiple Stich- und Schnittverletzungen. Als todesursächlich kann der durch die Verletzungen bedingte Blutverlust angenommen werden.

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 18:20