Ludwigshafen – Körperverletzung durch Feuerwerkskörper – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag (02.11.2025), gegen 17:30 Uhr, war ein 14-Jähriger zu Fuß in der Spatenstraße unterwegs.

Als er sich auf Höhe der dortigen Schule befand, rief jemand seinen Namen. Als der Teenager sich umdrehte, explodierte ein Feuerwerkskörper vor ihm. Anschließend seien drei ihm unbekannte Jugendliche über das Schulgelände weggelaufen.

Durch die Explosion erlitt der 14-Jährige Verletzungen im Gesicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 21:25