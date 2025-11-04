Ludwigshafen – Ausweichstandort für 2. Förderschule: Fällarbeiten beginnen bald

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Um den Ausweichstandort für die 2. Förderschule mit dem Schwerpunkt ganzheitlicher Entwicklung in Ludwigshafen vorzubereiten, beginnen ab Donnerstag, 6. November 2025, Fällarbeiten auf dem unbebauten Grundstück in der Gabriele-Münter-Straße in Rheingönheim. Dabei werden zunächst abschnittsweise Sichtschneisen in den starken Bewuchs freigeschnitten, um ein mögliches Vorkommen von Tierarten auszuschließen. Die Arbeiten werden durch ein externes Ingenieurbüro von Landschaftsökologen begleitet. Im Anschluss werden die vorhandenen Gehölze bodennah zurückgeschnitten, rund 15 Bäume werden für die vorbereitenden Arbeiten gefällt. Als Ersatz werden zwischen 20 und 30 Bäume im neuen Schulhof nachgepflanzt. Diese bleiben auch nach dem Rückbau des Ausweichstandorts auf der Fläche bestehen.
