Landkreis Karlsruhe – Schwerer Arbeitsunfall in Sulzfeld – 34-Jähriger stirbt nach Maschinenunglück



Sulzfeld / Landkreis Karlsruhe – Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmittag in einem Industriebetrieb in der Heinrich-Blanc-Straße in Sulzfeld ereignet. Ein 34-jähriger Mitarbeiter kam dabei ums Leben, nachdem eine tonnenschwere Maschine umgestürzt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten zwei Angestellte gegen 12:15 Uhr eine massive Industrieanlage mithilfe eines Hebegeräts aus einer Werkhalle bewegen, um sie zu entsorgen. Dabei geriet die Maschine offenbar ins Wanken und kippte plötzlich zur Seite. Der 34-Jährige wurde im Brustbereich schwer getroffen und unter der Maschine eingeklemmt.

Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen durch Kollegen und den alarmierten Rettungsdienst liefen umgehend an. Nach Informationen vor Ort waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr hinzugezogen worden, um die schwere Maschine zu sichern und bei der Rettung zu unterstützen. Eine offizielle Bestätigung hierzu liegt bislang noch nicht vor.

Der Schwerverletzte wurde nach seiner Befreiung notfallmedizinisch versorgt und anschließend unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb der Mann gegen 13:20 Uhr an den Folgen seiner Verletzungen.

Während des Einsatzes war der betroffene Bereich in der Heinrich-Blanc-Straße weiträumig abgesperrt. Auch Notfallseelsorger wurden zur Betreuung der Kollegen eingesetzt. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Nachmittagsstunden an.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. Auch das Gewerbeaufsichtsamt wurde eingeschaltet.

Quelle: MRN-News / nach Informationen des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 16:32