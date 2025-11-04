Landau – Wärmepumpe und Heizungstausch: Informationsveranstaltung am Dienstag, 11. November mit Vortrag im Rathaus

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Heizsaison läuft gerade wieder an und in vielen Haushalten blickt man ihr mit Sorge entgegen. Wird das dieses Jahr wieder teuer? Hält die Anlage noch durch? Welche modernen Möglichkeiten gibt es eigentlich, wenn ein Austausch ansteht? Und mit welchen Kosten muss ich rechnen? Antworten und praktische Orientierung bietet ein kostenfreier Vortrag der städtischen Klimastabsstelle und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am Dienstag, 11. November, um 19 Uhr im Ratssaal der Stadt Landau.

Der Vortrag „Heizen mit Wärmepumpe – Passt das zu meinem Haus?“ vermittelt anbieterneutral und auf dem neusten, technischen Stand die möglichen Einsatzbereiche moderner Wärmepumpen.

Zum Vormerken: Für alle, die sich mit dem Gedanken eines Fenstertauschs beschäftigen, gibt es am Mittwoch, 10. Dezember, hilfreiche Tipps. Los geht’s ebenfalls um 19 Uhr im Ratssaal zum Thema „Fenster energetisch sanieren – Energie sparen.“

Energieberater Heinz Scharfenberger und die Expertinnen und Experten der Klimastabsstelle der Stadt Landau stehen an beiden Terminen für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://landau.klimaschutzportal.rlp.de.

Bildunterschrift: Energieberater Heinz Scharfenberger und die Expertinnen und Experten der Klimastabsstelle der Stadt Landau informieren im Ratssaal zum Thema Wärmepumpe und Heizungstausch. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz