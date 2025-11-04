Landau – Kfz-Zulassung wegen Schulung am 19. November nicht erreichbar

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen einer internen Schulung ist die Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, die für das Gebiet des Landkreises und der Stadt Landau zuständig ist, am Mittwoch, 19. November, telefonisch nicht erreichbar. Für diesen Tag können über das Online-Terminbuchungsportal auch keine Termine vereinbart werden.

Am Donnerstag, 20. November, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu den gewohnten Geschäftszeiten zu erreichen, in der Regel ab 7.30 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr.

Zum Online-Terminbuchungsportal geht es unter www.suedliche-weinstrasse.de/online-terminvereinbarung.

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Südliche Weinstraße können einige Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsstelle auch direkt online erledigen, darunter die An-, Ab- und Ummeldung eines Fahrzeugs. Mehr Informationen unter www.suedliche-weinstrasse.de/kfz-zulassung.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 18:02