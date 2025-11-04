Ladenburg – Speed Wedding Day am 26. Juni 2026

Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – In 15 Minuten in den Hafen der Ehe

Am Freitag, den 26. Juni 2026, veranstaltet das Standesamt Ladenburg erstmals einen

Speed Wedding Day. Zwischen 9:00 und 12:00 Uhr haben Paare die Möglichkeit, sich in

einem festlichen Rahmen in nur 15 Minuten das Jawort zu geben.

Die Trauungen finden an diesem Tag im Trauzimmer des Rathauses Ladenburg statt. Das

Angebot richtet sich an alle Paare, die sich kein großes Hochzeitsevent wünschen, sondern

die Möglichkeit nutzen wollen kurz und bündig „ja“ zu sagen. Die Zeremonie wird dabei

bewusst kurzgehalten und konzentriert sich auf das Wesentliche.

Die Reservierung eines Termins erfolgt ausschließlich per E-Mail an

standesamt@ladenburg.de. Paare werden gebeten in ihrer Nachricht folgende Angaben

anzugeben:

 Name, Adresse, Mobilnummer und E-Mail-Adresse beider Partner,

 gewünschte Uhrzeit (Diese ist unverbindlich, die endgültige Uhrzeit wird in der

Bestätigungsmail mitgeteilt).

Der Speed Wedding Day bietet eine besondere Gelegenheit, den Bund fürs Leben auf

einfache und gleichzeitig emotionale Weise zu schließen.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 21:13