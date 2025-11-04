Ladenburg – Speed Wedding Day am 26. Juni 2026

Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – In 15 Minuten in den Hafen der Ehe
Am Freitag, den 26. Juni 2026, veranstaltet das Standesamt Ladenburg erstmals einen
Speed Wedding Day. Zwischen 9:00 und 12:00 Uhr haben Paare die Möglichkeit, sich in
einem festlichen Rahmen in nur 15 Minuten das Jawort zu geben.
Die Trauungen finden an diesem Tag im Trauzimmer des Rathauses Ladenburg statt. Das
Angebot richtet sich an alle Paare, die sich kein großes Hochzeitsevent wünschen, sondern
die Möglichkeit nutzen wollen kurz und bündig „ja“ zu sagen. Die Zeremonie wird dabei
bewusst kurzgehalten und konzentriert sich auf das Wesentliche.
Die Reservierung eines Termins erfolgt ausschließlich per E-Mail an
standesamt@ladenburg.de. Paare werden gebeten in ihrer Nachricht folgende Angaben
anzugeben:
Name, Adresse, Mobilnummer und E-Mail-Adresse beider Partner,
gewünschte Uhrzeit (Diese ist unverbindlich, die endgültige Uhrzeit wird in der
Bestätigungsmail mitgeteilt).
Der Speed Wedding Day bietet eine besondere Gelegenheit, den Bund fürs Leben auf
einfache und gleichzeitig emotionale Weise zu schließen.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 21:13