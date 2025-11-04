Heppenheim – Motorradfahrerin schwer verletzt

Heppenheim – Lorsch (ots) Wie die Polizei berichtet kam es am Montag (03.11.) gegen 20:10 Uhr auf der B 460 zwischen Heppenheim und Lorsch zu einem schweren Verkehrsunfall.

Hierbei befuhren eine PKW-Fahrerin aus Einhausen und eine Motorradfahrerin aus Lorsch die B 460 von Heppenheim in Richtung Lorsch. Kurz vor der Auffahrt zur BAB A5 kam es, vermutlich durch einen Spurwechsel, zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Motorrad wurde dabei in den Gegenverkehr geschleudert. Bei dem Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die PKW- Fahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt. Die Fahrbahn war für drei Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 EUR.

Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Telefon 06252/706-0 in Verbindung zu setzten.

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 08:41