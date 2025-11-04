Heidelberg – Gemeinsam in Pink!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Pink Monday Heidelberg 2025: Stadtgeschichte, Besinnlichkeit und queeres Feiern Heidelberg. Der Pink Monday am 1. Dezember 2025 hat viel zu bieten: Das queere Programm beginnt bereits nachmittags um 15.30 Uhr mit der QueerTour Heidelberg. Um 17.30 Uhr findet in der Heiliggeistkirche eine kurze, besinnliche Andacht zum Pink Monday statt. Anschließend wird ab 18 Uhr auf dem Marktplatz gefeiert.

Wenn der Heidelberger Marktplatz pink erstrahlt, dann weiß die Stadt: Es ist Pink Monday!

Seit 2015 ist der Pink Monday ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarkts — ein Kult-Event, das Menschen zusammenführt, Wärme verbreitet und ein leuchtendes Zeichen für Vielfalt und Sichtbarkeit setzt. Hier feiert die queere Community gemeinsam mit Freundinnen und Freunden und Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes ein Fest des Miteinanders und der Fröhlichkeit.

Der besondere Pink-Monday-Tag beginnt bereits um 15:30 Uhr mit der letzten QueerTour Heidelberg des Jahres. Gästeführer Steffen Schmid nimmt seine Gäste mit auf eine inspirierende Entdeckungsreise durch die queere Geschichte und Gegenwart der Stadt. Treffpunkt ist die Tiefgarage am Karlsplatz, dicke Socken sind empfohlen, es gilt das Prinzip: „Pay What You Can“.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an queertour-heidelberg@gmx.de, der Erlös geht an den Verein Aids & Kinder e.V.

Kontakt: Steffen Schmid Tel.: +49 172 9117275

August-Bebel-Straße 2 E-Mail: queertour-heidelberg@gmx.de

69214 Heidelberg www.queertour-heidelberg.de

In diesem Jahr endet die Tour nicht am Universitätsplatz, sondern direkt am Marktplatz – passend, um zur Andacht in die Heiliggeistkirche zu gehen. Dort findet um 17:30 Uhr eine kurze besinnliche Feier anlässlich des Pink Monday und zum Gedenken an betroffene Personen statt. Pfarrer Vincenzo Petracca gestaltet die Andacht zugewandt und voller Hoffnung in Solidarität mit der queeren Community. Die Heiliggeistkirche erstrahlt innen und außen in pinkem Licht und lädt bis 21 Uhr zum stillen Innehalten ein – ein emotionaler Moment im Herzen der Stadt.

Ab 18 Uhr wird der Marktplatz dann zum strahlenden Zentrum des Pink Monday. Unter pink leuchtenden Lichterketten wird gelacht, gesungen, getanzt und mit dem eigens gekelterten pinken Glühwein vom Weingut Adam Müller angestoßen, der in der kultigen Pink-Monday-Sammeltasse besonders gut schmeckt. Hier trifft man Freundinnen und Freunde, knüpft neue Kontakte, erlebt Wiedersehen und pure Lebensfreude.

Auch in diesem Jahr sorgt die Aidshilfe Heidelberg für besondere Geschenkideen: In der Bürgerhütte können handgemachte Marmeladen und Kunsthandwerk erworben werden – alles für einen guten Zweck.„Die Kombination aus QueerTour Heidelberg, Andacht in der Heiliggeistkirche und anschließendem Pink Monday auf dem Marktplatz schafft Räume für Begegnungen und Austausch. Damit werden queere Geschichte, Gemeinschaft, Sichtbarkeit und Solidarität verbunden. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Spannungen und Ausgrenzung wieder zunehmen, sind Orte und Formate wichtig, an denen Vielfalt selbstverständlich gelebt wird“, sagt Gästeführer Steffen Schmid. Wie immer wird kein Eintritt erhoben. Jede und jeder ist willkommen – queere Menschen, Allies und alle, die die besondere Atmosphäre genießen möchten.

Quelle: Steffen Schmid / Queer-Tour Heidelberg

