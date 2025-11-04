Heidelberg gedenkt am 9. November der Opfer der Pogromnacht

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum 87. Mal jährt sich 2025 das schreckliche Geschehen der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als die Nationalsozialisten in der sogenannten Reichspogromnacht auch in Heidelberg zahlreiche Häuser, Geschäfte und Einrichtungen von Heidelbergerinnen und Heidelbergern jüdischen Glaubens plünderten, zerstörten und auf grausame Weise das Leben der jüdischen Gemeinde beendeten. Die Synagogen in der Altstadt und in Rohrbach wurden in Brand gesetzt und ausgeraubt. Der Stadt Heidelberg ist es ein wichtiges Anliegen, die Erinnerung an die jüdischen Bürgerinnen und Bürger, denen grausames Unrecht geschah, aufrechtzuerhalten. Aus diesem Anlass lädt die Stadt Heidelberg gemeinsam mit der Jüdischen Kultusgemeinde und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit herzlich zu einer öffentlichen Gedenkfeier am Sonntag, 9. November 2025, um 18 Uhr auf dem Alten Synagogenplatz in der Altstadt, Große Mantelgasse/Ecke Lauerstraße, ein.

Heute symbolisieren dort weiße Marmorsteine die ehemaligen Außenmauern der in der Pogromnacht 1938 zerstörten Heidelberger Synagoge. Bei der Gedenkstunde werden Oberbürgermeister Eckart Würzner und Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin sprechen. Es werden die Namen von 75 jüdischen Männern verlesen, die unmittelbar nach der Reichspogromnacht in das Konzentrationslager Dachau verschleppt wurden. Zudem erfolgt die Lesung von Einzelbiografien von vier nach Dachau deportierten Männern durch Studierende des Bundes jüdischer Studierender Baden e. V. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung mit Beiträgen der Musik- und Singschule Heidelberg. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Gedenkfeier teilzunehmen. Der Alte Synagogenplatz ist barrierefrei über eine Rampe zugänglich.

Im Anschluss an die Gedenkfeier findet ab circa 19.15 Uhr im Haus der Begegnung, Merianstraße 1 (gegenüber der Jesuitenkirche), eine Gedenkstunde der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit statt.

Gedenkveranstaltung in Rohrbach

Auch im Stadtteil Rohrbach wird am Sonntag, 9. November 2025, am Alten Rathaus in der Rathausstraße an die Zerstörung der dortigen Synagoge im Jahr 1938 erinnert: In einer von Stadtteilverein und punker e. V. organisierten Veranstaltung wird um 18 Uhr der Geschehnisse und der Menschen gedacht, die fliehen mussten, in Konzentrationslager kamen, misshandelt und ermordet wurden. Die diesjährige Gedenkveranstaltung wird von Schülerinnen und Schülern der Elisabeth-von-Thadden-Schule gestaltet. Die musikalische Begleitung erfolgt durch Nina Wurman, Anne Kloos und den Allerweltchor 2.0. Abschließende Worte wird Jean-Michel Räber sprechen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. November 2025, 17:52